В ГД предложили создать черный список треш-стримеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев предложил создать в России черный список блогеров, демонстрирующих аморальное поведение во время стримов.

Парламентарий пояснил, что такая мера позволит лишать недобросовестных блогеров доступа к интернету и соцсетям.

"Их нужно наказывать максимально жестко. Может, даже жестче, чем если бы они нарушали закон втихую. Ведь эффекта вреда больше, значит, и ответственность должна быть выше. Для них, треш-блогеров, важно что? Деньги и аудитория. Значит, нужно отключить их от этого", – написал Метелев в своем телеграм-канале.

По его словам, треш-стримеры занимаются преступной и опасной для общества деятельностью, поэтому их необходимо изолировать. Метелев пояснил, что это можно осуществить за счет блокировки в социальных сетях и запрета для операторов связи на предоставление доступа в интернет.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после смерти мужчины во время треш-стрима в Тверской области. Блогер RTeshka с двумя знакомыми в квартире вел стрим, во время которого один из участников получил задание выпить определенное количество алкоголя за вознаграждение. Мужчине стало плохо, после чего он скончался.