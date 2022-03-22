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СК возбудил дело после смерти мужчины во время треш-стрима в Тверской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 16 марта в селе Погорелое Городище. Блогер RTeshka с двумя знакомыми в квартире вел стрим, во время которого один из участников получил задание выпить определенное количество алкоголя за вознаграждение. Мужчине стало плохо, после чего он скончался.

В настоящее время следователи устанавливают личность и местонахождение того, кто попросил погибшего употребить алкоголь. Также было возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Ранее в Совете Федерации предложили ввести уголовное наказание для организаторов треш-стримов. Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что речь идет о лишении свободы сроком от трех до пяти лет, принудительных работах от двух до пяти лет или денежном штрафе в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

