В Совфеде предлагают сажать организаторов треш-стримов на сроки до 5 лет

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В Совете Федерации предлагают наказывать сроком на пять лет лишения свободы организаторов треш-стримов. Об этом сообщил глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.
"Следует дополнить статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" новой статьей, которая будет предусматривать наказание для ответственных за треш-стримы", – сказал Пушков.
Он уточнил, что наказание за такое преступление может предусматривать лишение свободы на срок от трех до пяти лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет или денежный штраф в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
Совфед собирается законодательно запретить треш-стримы после недавнего резонансного случая с блогером Reeflay. В декабре прошлого года в Сети появилась запись его стрима, во время которого скончалась девушка. Во время эфира зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия.
Ранее директор института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России уголовную ответственность за треш-стримы с демонстрацией насилия.
В своем письме на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко парламентарий отметил, что в современном Уголовном кодексе нет статьи, которая бы регулировала данное преступление.
В России могут законодательно запретить треш-стримы
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