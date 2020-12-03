СМИ назвали причину смерти девушки во время трансляции блогера Reeflay

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Причиной смерти девушки во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, более известного как Reeflay, стала остановка сердца из-за интоксикации, сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Ранее эксперты обнаружили в крови погибшей наркотические вещества, среди которых был, предположительно, амфетамин. На допросе в Следственном комитете Решетников заявил о своей непричастности к смерти подруги и сообщил, что она употребляла наркотики.

По данным телеканала, на допросе блогер также заявил, что не выгонял девушку на холод, а она сама вышла на улицу и уснула.

2 декабря в Сети появилась запись стрима Стаса Решетникова, во время которого скончалась девушка. Решетников вызвал врачей и сотрудников полиции, не прекращая эфир. Врачи констатировали смерть девушки. За трансляцией блогера наблюдали около 2 тысяч зрителей.