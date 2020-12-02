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Происшествия

20:29

Блогер высказался о смерти подруги во время стрима

происшествия

Фото: vk.com/reeflay12

Блогер Reeflay (Стас Решетников) рассказал РЕН ТВ о смерти подруги во время его прямого эфира.

"Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я скорую помощь вызвал. Мне кажется, передоз. Я не употреблял, а она, видимо, да", – отметил Решетников.

Ранее в Сети появилась запись трансляции стримера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой скончалась девушка. СМИ сообщили, что якобы перед этим мужчина выставил девушку на улицу. Оказавшись на холоде, она просила стримера пустить ее в дом, но тот отказался. Спустя некоторое время стример нашел девушку без сознания.

Следствие начало выяснять все обстоятельства произошедшего. По данному факту назначен комплекс экспертиз, а следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей.

Около 2 тысяч человек наблюдали за стримом, когда умирала девушка

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