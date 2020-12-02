Следователи в Подмосковье проверяют информацию о смерти в прямом эфире девушки

17:29
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в Раменском городском округе во время прямого эфира блогера Reeflay, сообщается на сайте СК по Московской области.
"По предварительным данным, 2 декабря утром бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении подмосковного главка СК.
В пресс-службе пояснили, что по факту произошедшего назначен комплекс экспертиз, а следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело.
Ранее в Сети появилась запись трансляции стримера Стаса Решетникова (Reeflay), во время которой скончалась девушка. СМИ сообщили, что якобы перед этим мужчина выставил девушку на улицу. Оказавшись на холоде, она просила стримера пустить ее в дом, но тот отказался. Спустя некоторое время стример нашел девушку без сознания.
Около 2 тысяч человек наблюдали за стримом, когда умирала девушка
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