Фадеев резко осудил стримера, избившего модель в прямом эфире

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Продюсер Максим Фадеев резко высказался об избиении Алены Ефремовой в прямом эфире. Об этом сообщают "Дни.ру".



Продюсер назвал блогера Андрея Бурима животным, мутантом и существом.

Фадеев также подчеркнул, что ему досадно, что на сегодняшний день блогеров считают лидерами мнений, к которым необходимо прислушиваться.

"Каждый ответит за каждый", – написал Фадеев под фрагментом эфира.

Речь идет о стриме блогера Mellstroy, во время которого он ударил несколько раз Алену Ефремову. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.

Видео появилось в соцсетях утром 19 октября. На нем также присутствуют несколько человек, которые никак не реагируют на происходящее. Сама девушка в соцсетях написала, что ей сломали челюсть.

Общественник из Перми Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт Бурима.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина послала запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль инцидент.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.