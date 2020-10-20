Полиция проводит проверку после избиения девушки блогером в прямом эфире

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Столичная полиция проводит проверку после инцидента с избиением девушки в "Москва-Сити", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Речь идет о стриме блогера Андрея Бурима (Mellstroy), во время которого он ударил несколько раз Instagram-блогера Алену Ефремову. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений.

Видео появилось в соцсетях утром 19 октября. На нем также присутствуют несколько людей, которые никак не реагируют на происходящее. Сама девушка в соцсетях написала, что ей сломали челюсть.

Общественник из Перми Михаил Нецветаев обратился в прокуратуру с просьбой заблокировать аккаунт Бурима. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев сообщил, что направит запросы в правоохранительные органы и Роскомнадзор в связи с инцидентом.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина послала запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль инцидент.

В сентябре в Москве избили блогера Марьяну Ро. Она рассказала, что инцидент произошел, когда она ехала на самокате на парковку.