Мотоблогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП

Фото: vk.com/zhest_moto

Российский мотоблогер Александр Diablo R1 24 июня погиб в аварии. Он направлялся на мотоцикле из Тамбова в Волгоград, сообщает "Экспресс газета".

Дорожный инцидент произошел на трассе Р-22 "Каспий". Уточняется, что мотоциклист выехал на встречную полосу, обогнав машину. Затем он врезался в грузовик. От полученных травм 31-летний блогер скончался на месте.

Александр был популярен в кругах мотолюбителей, у него на YouTube-канале свыше 200 тысяч подписчиков. Блог был посвящен мотоциклам и экстремальной езде. В последнем ролике автор рассказывал, что купил Toyota Supra. Видеозапись набрала более 250 тысяч просмотров, в комментариях подписчики выражают соболезнования в связи со смертью мотоблогера.

Ранее блогер Анастасия Тропицель погибла в результате аварии на Бали. Известно, что она была за рулем байка, не смогла справиться с управлением и врезалась в ограждение. Ей было 18 лет. Факт смерти Тропицель подтвердило посольство России в Индонезии.