Что известно о гибели блогера-миллионника Анастасии Тропицель на Бали

В воскресенье, 21 июня, 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла в ДТП на Бали. Сообщалось, что она сама была за рулем байка, не смогла справиться с управлением и врезалась в ограждение. Смертельная авария произошла на глазах возлюбленного девушки, который ее сопровождал. Рассказываем, что известно о трагедии.



"Настеньки уже нет с нами"

Фото: соцсети

Авария, в которой погибла 18-летняя блогерша Анастасия Тропицель, произошла днем в популярном на Бали районе Кута. Девушка за рулем байка ехала по проспекту Сансет-Роуд, но не смогла справиться с управлением и врезалась в разделительный бордюр. Вместе с Тропицель ехал ее молодой человек Виктор – мотоинструктор. От полученных травм она скончалась на месте, не дождавшись приезда врачей.



Анастасия Тропицель – блогер-миллионник. На своей странице в Instagram она рассказывала о заработке в интернете, фрилансе, работе над собой и путешествиях. Она говорила, что свой первый миллион заработала в 15 лет. Популярность девушка обрела, учась еще в школе. Позднее перешла на домашнее обучение, а в прошлом году решила бросить школу, чтобы больше времени уделять своему YouTube-каналу. В своих роликах она рассказывала о путешествиях по миру.



О гибели девушки сообщила ее мать, опубликовав пост в Instagram-аккаунте своей дочери. "К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", – написала женщина.

Позднее факт смерти Тропицель подтвердило и посольство России в Индонезии. Сообщается, что консульский отдел находится на связи с родителями погибшей и занимается всеми необходимыми процедурами.

Известие о гибели любимого блогера стало для фанатов настоящим ударом: подписчики пишут многочисленные комментарии под публикациями девушки в соцсетях, посвящают ей посты и просто делятся воспоминаниями.

"Боже, мне кажется, все сейчас просто мечтают, чтобы это все оказалось глупым розыгрышем. Это слишком грустно, чтобы быть правдой", – написала одна из подписчиц.

Другая рассказала, что увидела пост с печальным известием, когда ехала в метро. "Ком в горле, мурашки по коже, глаза по пять копеек, слезы", – делится она. "Я до сих пор не могу в это поверить... Очень светлая, добрая... Она была в Питере, снимала сторис, как сидит в кофейне, рассказывает про продуктивность. И я думаю, может, прийти туда, познакомиться вживую? А нет, я застеснялась и сказала себе: "Да успею еще, она же еще приедет". Не приедет. Уже поздно", – заключила подписчица.

Кто-то из поклонников Тропицель вспоминает, что в последнее время девушка сравнивала жизнь с обычной игрой. "Ее игра закончилась... И может, она проиграла эту игру, но сколько же всего она выиграла для других... Она была для меня мотиватором, подругой и просто душевным человеком", – рассказала еще одна поклонница.



"Байк улетел в бордюр"

Фото: соцсети

В момент смертельного ДТП рядом с девушкой был ее возлюбленный Виктор – мотоинструктор с 12-летним стажем. Позднее молодой человек рассказал об аварии в своем личном блоге в Instagram.

"Это случилось на моих глазах, и до сих пор эта картина не покидает мой мозг. Она ехала на своем байке около 80 километров в час, как вдруг начался воблинг (нарастающие колебания переднего колеса, которые возникают на большой скорости. – Прим. ред.), байк улетел в бордюр. Когда я побежал к Насте, она была уже мертва", – делится Виктор.





Виктор молодой человек Анастасии Тропицель Я искренне ей говорил, что она ездит лучше и аккуратнее всех. Это последний человек на Бали, с кем это могло бы произойти.

Кроме того, по словам Виктора, байк у девушки был в отличном состоянии, но от "расколбаса" мотоцикла никто не застрахован.

"И хотя он случается один раз на 1 000 000 поездок, но от него погибают даже высокопрофессиональные спортсмены. И сейчас невероятно разрывается сердце от того, что такое стечение обстоятельств произошло у моей любимой девочки", – объяснил он.

В свою очередь, родители Тропицель также рассказали о подробностях смертельной аварии, опубликовав сообщение: "Причина смерти Насти – не удержала равновесие и свернула вправо... Шлем на Насте не помог", – написали родственники.

При этом некоторые пользователи соцсетей обвинили в случившемся Виктора, ведь именно он обучал девушку вождению, как сообщают СМИ.

"Не нужно быть экспертом, чтобы знать: сажать неопытную, 49,4 килограмма девушку на 168-килограммовый байк – плохая идея", "Сверхразум угробил девчонку", "Если бы не твои байки, она была бы жива", – написали комментаторы.

Другие же, наоборот, поддержали мотоинструктора и выразили свои соболезнования. "Соболезную вам, Виктор, постарайтесь пережить. Светлая память Насте", "Ребят, не вините тут никого, пожалуйста. Вы не знаете всю точную информацию и, поверьте, вы даже не представляете, насколько сейчас трудно родителям и ее близким", – пишут пользователи.

Сообщалось, что за сутки до трагедии девушка поссорилась со своим отцом. Мужчина был недоволен якобы тем, что девушка совсем забросила работу. По его словам, бизнес блогерши разваливается, а она сутками веселится. Кроме того, он добавил пророческое: "Твой мотоциклист тянет тебя вниз".



Фото: соцсети

"На уме одно веселье. Если бы не мама, уже давно бы без штанов осталась. Все твои коллеги трудятся и оставили тебя позади. А ты за последнее время везде в минусе. Надо взяться за голову и начать работать, если ты хочешь хорошо жить. Твой мотоциклист тянет тебя вниз", – заявил отец Анастасии.

Сообщение от отца она опубликовала в своем Instagram, а после в видео для своих подписчиков рассказала, что не понимает, как такое можно сказать.

"Мне неприятно, мне стыдно, мне не хочется ничего общего иметь с этим человеком. Было бы классно, если бы это был какой-то левый человек, но когда это твой папа", – заявила блогерша.

Также в последнее время Тропицель признавалась, что выгорела эмоционально.





Соболева Илона