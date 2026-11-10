Вирусолог Чумаков: коронавирус "расслабился", поэтому штамм PJ.2.1 не вызовет пандемию

Новый штамм коронавируса PJ.2.1 проявляется так же, как простуда и грипп, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Способен ли он запустить новую волну пандемии и какие меры профилактики необходимо соблюдать, расскажет Москва 24.

"Будет доминировать"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Симптомы нового варианта коронавируса PJ.2.1 совпадают с простудой и гриппом, предупредили в ВОЗ. Ранее в российском офисе организации сообщили о росте рисков его распространения: с момента первого обнаружения в мае 2026 года он разошелся по нескольким континентам.

По данным ВОЗ, доля PJ.2.1 увеличивается в США, Канаде и государствах Европы. При этом в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили в конце октября 2026 года, что случаи заражения в России не зафиксированы.





из сообщения Роспотребнадзора Признаки более тяжелого течения заболевания не фиксируются. Данные об увеличении частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности отсутствуют. Также не отмечается повышения риска госпитализации, перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) или летального исхода.

В начале ноября 2026-го в российском офисе ВОЗ также заявили РИА Новости, что не располагают сведениями о подтвержденных случаях заражения в России новым штаммом.

При этом академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости заявил, что пандемию PJ.2.1 не вызовет.

"Я остаюсь на позиции, что этот субштамм не является кандидатом в пандемические или даже эпидемические штаммы по распространению. Он, безусловно, будет некоторое время доминировать наряду с другими штаммами коронавируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением", – сказал эксперт.

Ничего страшного в появлении нового варианта специалист не увидел, а данных о его повышенной заразности или агрессивности не поступало, добавил Онищенко.

Пандемия в прошлом?

На сегодняшний день коронавирус мутировал так, что превратился в обычную простудную инфекцию, рассказал Москве 24 молекулярный биолог, академик РАН Петр Чумаков.

По словам эксперта, есть еще ряд штаммов, которые вызывают подобные проблемы со здоровьем.

"Как правило, вирус эволюционирует в сторону уменьшения патогенности. Обратный процесс возникает, только когда вирус переходит от зверей или птиц к человеку. Причем не от каждого представителя фауны, а от определенных: например от летучих мышей. У животных и птиц более сильная иммунная система, поэтому вирусу для выживания приходится эволюционировать в сторону большей патогенности", – отметил он.





Петр Чумаков молекулярный биолог, академик РАН COVID пришел от летучих мышей, и в первое время он вызывал у человека тяжелые симптомы или даже смерть. Но постепенно вирус "расслабился", поскольку у людей иммунная система слабее, чем у животных. Нет никаких условий для того, чтобы он стал более сильным, это осталось в прошлом.

Также специалист согласился с мнением, что новой пандемии на этом фоне не будет.

"Может возникнуть что-то от другого вируса, но подобные инфекции сами по себе возникают крайне редко", – резюмировал Чумаков.

Распространяется скрыто?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-терапевт Надежда Чернышова сослалась на данные ВОЗ, согласно которым новый штамм ничем не отличается от других вариантов по тяжести и заразности.

"Определить его самостоятельно по каким-то симптомам невозможно: он протекает как острое респираторно-вирусное заболевание. Пока в России нет зарегистрированных случаев, но это не значит, что штамм совсем не попал к нам: возможно, пока он распространяется скрыто", – подчеркнула она в беседе с Москвой 24.

В качестве меры профилактики специалист напомнила о вакцине "Спутник V", которую можно поставить бесплатно по полису ОМС.

"В группе риска по заражению люди старше 60 лет, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с сахарным диабетом, с бронхолегочными проблемами. Здесь же люди с иммунодефицитными состояниями или онкологией, которые проходят химиотерапию, лица старше 18 лет, которые никогда не болели и не прививались", – сказала Чернышова.

Также она напомнила о мерах профилактики, которые стоит соблюдать для защиты от всех вирусов, циркулирующих в сезон простуд.





Надежда Чернышова врач-терапевт В частности, следует избегать людных мест. Понятно, что от поездок на ту же работу не отказаться, но хотя бы надо минимизировать нахождение в общественном транспорте. Предположим, если от метро до дома 3 остановки на автобусе, лучше пройти это расстояние пешком.

Кроме того, эксперт рекомендовала регулярно мыть руки, поскольку инфекция может передаваться через них.

"К примеру, больной закашлялся в ладонь, а потом взялся за поручень, ручку двери или другую поверхность, на которых вирус прекрасно живет. Здоровый человек взялся за это же место и перенес инфекцию себе, а потом начал что-то есть или тереть глаза либо нос. Поэтому надо мыть руки после возвращения с улицы и перед каждым приемом пищи, плюс следует постараться избавиться от привычки касаться лица", – добавила она.

Дополнительной мерой защиты является ношение медицинской маски. Особенно важно, чтобы это делали заболевшие, потому что они представляют опасность для окружающих. Здоровые люди тоже могут носить их для профилактики. При этом маску следует менять каждые 2 часа или раньше, если она промокла от дыхания, заключила Чернышова.

