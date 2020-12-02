Блогер Reeflay провел стрим с умершей девушкой

Фото: телеграм-канал "112"

Проверку по факту смерти девушки в эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay) проводят сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.

По словам собеседника агентства, сейчас выясняются причины произошедшего, сотрудники опрашивают мужчину о случившемся.

Блогер вел эфир на канале YouTube. Во время трансляции его девушка лежала на полу без сознания. Позже мужчина перенес ее на диван и попросил очнуться, блогер вызвал экстренные службы, однако эфир он завершил только после того, как приехали специалисты и констатировали смерть девушки.

Ранее блогер Mellstroy (Андрей Бурим) избил девушку в прямом эфире. Против него возбудили уголовное дело.