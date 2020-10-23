Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели в прямом эфире

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"

Против стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбудили уголовное дело по факту избиения девушки, сообщает Агентство "Москва".

Оперативники выяснили, что 19 октября Бурим в апартаментах на Пресненской набережной вел прямую трансляцию на своем YouTube-канале. В эфире было около 70 тысяч человек.

Сидя за столом перед камерой, Бурим из хулиганских побуждений схватил за шею сидящую рядом Алену Ефремову, притянул к себе и несколько раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера.

Позже врачи диагностировали девушке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.

Все действия блогера сопровождались нецензурной бранью. После избиения Бурим продолжал оскорблять потерпевшую, угрожая причинить ей дополнительные увечья.

Дело расследуется по статье "Побои". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что Алена Ефремова написала заявление в полицию. В нем она попросила привлечь блогера к ответственности за повреждения и публичные оскорбление и унижение. Ефремова заявила, что намерена добиться наказания для Бурима, чтобы никто больше не пострадал от его действий.