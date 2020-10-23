Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели в прямом эфире

09:25
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Москва 24"
Против стримера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, возбудили уголовное дело по факту избиения девушки, сообщает Агентство "Москва".
Оперативники выяснили, что 19 октября Бурим в апартаментах на Пресненской набережной вел прямую трансляцию на своем YouTube-канале. В эфире было около 70 тысяч человек.
Сидя за столом перед камерой, Бурим из хулиганских побуждений схватил за шею сидящую рядом Алену Ефремову, притянул к себе и несколько раз ударил лицом о поверхность стола, на котором была установлена видеокамера.
Позже врачи диагностировали девушке закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей левой скуловой области, мягких тканей шейного и грудного отделов позвоночника.
Все действия блогера сопровождались нецензурной бранью. После избиения Бурим продолжал оскорблять потерпевшую, угрожая причинить ей дополнительные увечья.
Дело расследуется по статье "Побои". Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что Алена Ефремова написала заявление в полицию. В нем она попросила привлечь блогера к ответственности за повреждения и публичные оскорбление и унижение. Ефремова заявила, что намерена добиться наказания для Бурима, чтобы никто больше не пострадал от его действий.
"Московский патруль": блогер во время прямого эфира избил модель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: