Друг стримера Reeflay, в прямом эфире которого умерла девушка, рассказал о нем

В прямом эфире стримера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, умерла его подруга. Пока молодой человек вел трансляцию, девушка без чувств лежала на полу. Решетников решил перетащить ее на диван. Он попытался привести подругу в себя, однако та не подавала признаков жизни. Рассказываем, что известно о происшествии.



"Зая, я переживаю, ты живая или нет?"

В интернете сохранилась запись стрима на YouTube блогера Reeflay. Пустая комната, стул Решетникова, диван слева по кадру. Он произносит: "Мне кажется, она мертвая". Парень тащит в комнату девушку в одном нижнем белье.





Станислав Reeflay во время стрима Зая, я переживаю, ты живая или нет? Ребята, а как мне вызвать скорую помощь? Я вам отвечаю, мне кажется, у нее сердцебиения нет. Ты как мертвая!

Стример оставил ее тело на полу, присел немного пообщаться с подписчиками и отхлебнул шампанского. Подошел к своей подруге, долго бил ее по щекам, расталкивал. Вызвал скорую, после чего положил девушку на диван. Расплакался. На кадрах парень явно нетрезв.

Затем стримеру кто-то позвонил. Сказал, что приехала скорая и нужно открыть ворота. После в кадре появляются врачи скорой помощи и констатируют смерть девушки. Вслед за медиками в квартиру приезжают сотрудники правоохранительных органов. Один из них просит отвернуть в сторону камеру и задает блогеру вопрос: "Достримился?"

Изначально подписчики блогера считали, что произошедшее могло быть инсценировкой ради пиара, однако Следственный комитет РФ по Московской области уже подтвердил смерть девушки.





пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области В связи с появлением публикаций в СМИ инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов. По предварительным данным, 2 декабря утром бригадой скорой помощи констатирована смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Назначен комплекс экспертиз. Проводятся неотложные проверочные мероприятия, в ходе которых также будет проверена информация СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого обнаружено тело. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", – рассказали в пресс-службе регионального главка СК.



По одной из версий, которую публикует "Московский комсомолец", стример якобы запер девушку на балконе за "донат в тысячу долларов". На холоде она могла замерзнуть насмерть. По другой версии, ее приводит Пятый канал, блогер рассказал правоохранителям, что его подруга по собственной инициативе вышла в помещение котельной, где он ее и нашел лежащей на полу.

Ряд источников также сообщают, что, возможно, девушку выгнали на мороз, чтобы она "не воняла", так как у той было желудочно-кишечное заболевание. Она якобы просила открыть дверь, однако ее так и не пустили в тепло. Официального подтверждения ни одной из версий пока нет.

Журналистам РЕН ТВ сам Reeflay рассказал свою версию произошедшего.





Стас Reeflay стример Очень странно. О чем сожалеть? Ничего не делал на самом деле. Я вызвал (скорую. – Прим. ред). Передоз, мне кажется, я не употреблял, видимо, она.

Известно, что незадолго до происшествия погибшая показывала подписчикам свой живот и говорила, что якобы, несмотря на беременность, продолжает употреблять алкоголь и курить. Затем призналась, что 100% собирается делать аборт. По данным СМИ, девушка занималась эскортом. Якобы ее анкета есть на соответствующем сайте.



Мучил за деньги?

Блогер Reeflay уже давно известен интернету провокационными выходками. На записях его стримов, которые есть в Сети, видно, как парень издевался над людьми за "донаты", то есть за денежные пожертвования от зрителей.

Одним из героев прямых трансляций стримера стал некий мужчина. На видео запечатлено, как Стас плюет ему в лицо, бьет по щекам, оскорбляет и всячески унижает. Reeflay также утверждает, что является хозяином мужчины, поскольку якобы платит за него и кормит. В ответ тот пытается оказывать сопротивление, однако Стас продолжает наносить ему удары по лицу.

На кадрах стримов в углу экрана можно заметить расценки за те или иные издевательства. К примеру, "пососать палец ноги" у Reeflay стоило 2,5 тысячи рублей, разбить яйцо о голову – тысяча рублей, столько же подписчики платили за "леща". В соцсетях пишут, что Стас был неоднократно замечен за издевательствами над своими друзьями и якобы за употреблением наркотических веществ.



Около 2 тысяч человек наблюдали за стримом, когда умирала девушка

Появлялась в стримах блогера и погибшая девушка. В частности, однажды он залил ей лицо перцем. В другой же трансляции погибшая ссорилась со Стасом и угрожала ему ножом.



"Обычный парень"

Ирина (имя изменено. – Прим. ред.) рассказала Москве 24 о погибшей подруге стримера. Якобы девушка делилась, что она трудится в барах в ночную смену.





Ирина знакомая погибшей Вообще, если в целом, – очень позитивный человечек. Никаких предрасположенностей к случившемуся я бы не заподозрила.

При этом Ирина отметила, что с погибшей не виделась уже примерно три года. Андрей (имя изменено. – Прим. ред.) учился с Reeflay в одном университете. В разговоре с Москвой 24 он заметил, что в поведении блогера не замечал ничего необычного.





Андрей знакомый блогера Reeflay Обычный парень, ничем не выделялся, учился нормально, веселый, но не любил быть в центре внимания.

При этом Андрей уточнил, что блогер всегда нравился девушкам из-за своей симпатичной внешности. За Стасом он не замечал никаких агрессивных наклонностей. По его словам, парень совершенно не был вспыльчивым.

Знакомый Reeflay Арсений (имя изменено. – Прим. ред.) в разговоре с Москвой 24 назвал его общительным и "немного наглым".

"Раньше спортом много занимался, турнички, брусья, в спортзал ходил. Девушек у него всегда очень много было. Знаю, что мама у него точно есть, но про отца ничего сказать не могу – не рассказывал мне. То, что произошло, скорей всего, по глупости сделано, из-за популярности в Сети. Я не считаю его жестоким человеком", – говорит Арсений.

Друг блогера Василий сказал Москве 24, что смерть девушки в прямом эфире – это недоразумение. Он подчеркнул, что вне стримов Стас якобы для всех близких не желал ничего плохого и был "совершенно адекватным молодым человеком".

"Большинство того, что вы видите на экране, – сплошная актерская игра, многие вещи заранее обговариваются до эфиров. Да, можно много говорить на самом деле, но по факту человек он не плохой. И если спросите, хотел ли он, чтобы так все получилось, я точно скажу вам, что нет. Более того, в последний год эта девушка была одним из тех людей, которым Стас был рад. Где-то, может, и были моменты, что они ругались, но это все бытовуха и не более. Тем более что она под воздействием алкоголя не совсем вменяемая была", – говорит Василий.

При этом друг блогера считает, что погибшая не была беременна.





Валерий друг блогера Reeflay Станет ли человек употреблять спиртное? Курить сигареты? Уж не говорю о том, что работать девочкой по вызову. Плюс она сама говорила, что бесплодна, мол, справки об этом даже есть. А на видео, в котором говорит, что беременна, живот надула.

Ранее в скандальную историю попал другой блогер Андрей Бурим, который известен в Сети под псевдонимом Mellstroy. Во время прямого эфира он напал на инстаграм-модель Алену Ефремову. По факту избиения возбудили уголовное дело.





Камзин Никита, Павелко Анастасия