Суд оштрафовал блогера Андрея Тюняева на 400 тыс рублей за фейки о COVID-19

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Блогера Андрея Тюняева оштрафовали на 400 тысяч рублей по уголовному делу о фейковой информации в двух видеороликах о коронавирусе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Симоновского районного суда столицы.
По данным следствия, Тюняев распространял через канал в YouTube ролик с фейковой информацией о COVID-19. В нем говорилось, что коронавирус – это болезнь Фейгельсона-Якобсона и она опасна лишь для лиц еврейской и армянской национальностей.
Также блогер распространял ролик "Все больше больных идут на органы", где утверждалось, что под предлогом борьбы с COVID-19 у здоровых людей изымают внутренние органы, а потом продают для трансплантации.
Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о платном лечении COVID-19 в Сети. До этого появилась информация о том, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования якобы отказался платить за лечение пациентов с коронавирусом, госпитализированных не скорой помощью.
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