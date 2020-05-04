Студенты рассказали о решении практиковаться в коронавирусных больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Студентов медвузов с 1 мая разрешено привлекать к работе с зараженными COVID-19. Они рассказали "Аргументам и фактам" о своем решении.

Студент-медик 4 курса Дмитрий Млечко стал одним из первых, кто решил войти в "красную" зону. Он трудоустроился медбратом в отделение для инфицированных коронавирусом Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

"Врачом мечтал стать с детства, хотя в семье у нас врачей никогда не было. Мне всегда была интересна медицина. Ну, как и каждый, кто выбирает эту профессию, хотелось быть полезным людям. Когда объявили пандемию, я понял, что сидеть дома сложа руки неправильно, да и просто невозможно. Я будущий врач и должен быть там, где могу помочь, поэтому даже вопросов не стояло, идти или нет", – поделился медик.

По словам Дмитрия, родители переживают за него, однако профессия врача всегда сопряжена с риском. Медик подчеркнул, что в больнице выполняет все сестринские обязанности, работая с пациентами средней тяжести. Он уточнил, что исполняет свои обязанности в специальном костюме и респираторе.

"Конечно, нужно привыкнуть, сегодня после смены какой-то атас был. Работать сложно – костюмы воздухонепроницаемые, ощущение, что варишься в супе. Когда я снял перчатки и приспустил рукав, у меня просто вода струей полилась. С точки зрения безопасности и комфорта персонала созданы все условия, нас кормят три раза в день", – отметил Дмитрий.

"Опыт сегодня в больнице несравним ни с чем, ни с одной практикой. Ты сразу оказываешься в самом эпицентре. Ответственность сумасшедшая. Включаешься в процесс моментально. Конечно, в обычной жизни вливание врача в медицинский процесс происходит не так стремительно, а тут совершенно другая история, которая мобилизовывает все ресурсы", – сказал он.

Студент признал, что специалистов не хватает.

"Единого совета нет, но хочу сказать, что если мы выбрали такую сферу, как медицина, то должны быть там, где наше место, то есть. с пациентами, со всеми, кто нуждается в нашей помощи. И еще – рассчитывать на то, что ты закончишь ординатуру, и сразу станешь врачом, не стоит. Сейчас реальная возможность проверить себя, а главное понять, а ту ли профессию ты выбрал", – заключил он.

Студенты медвузов получат 70 тысяч рублей за практику в коронавирусных стационарах



Еще один четверокурсник Максим Мытник – будущий педиатр. В апреле он пошел на практику в Коммунарку. Сначала студент испугался, признался он.

"А потом подумал: когда еще такой случай представится? Зачем его упускать? И так я очутился тут", – добавил педиатр.

В семье не сразу узнали, где Максим проходит практику: он решил лишний раз не волновать близких. В итоге родители поддержали его решение.

Рабочий день медбрата начинается в 8:20 и заканчивается в 16:20 по графику 5/2. Если загруженность большая и не хватает рук, может остаться на сутки. За суточную смену дают несколько выходных.

"Страх есть всегда, но его нужно... подчинять, что ли. Нужно быть бдительным. Даже, несмотря на то, что ты в костюме, а защита здесь на высшем уровне, соблюдать все правила безопасности", – объясняет медик.

Студентка 6 курса педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова Мария Милехина работает в терапевтическом отделении больницы № 40 в Коммунарке. Ей наиболее близка работа с детьми. От общения с ними получаешь отдачу, говорит студентка.

Она считает, что сейчас не время быть равнодушным. "Родители нам сказали: мы будем за вас переживать, но отговаривать не станем. И папа у меня военный, он тоже хорошо понимает, что такое долг. Конечно, они переживают за нас, но они поддерживают и гордятся нами", – резюмировала Мария.



Преподаватели тоже поддерживают: выделяют дополнительное время, прощают невольные пропуски занятий из-за работы. В терапевтическом отделении, где она помогает, еще не набран полный штат персонала, поэтому обязанностей много, уточняет студентка.

"Лишних рук сейчас нет. Даже выполнение самой простой работы – очень большая помощь сейчас", – обратила внимание она.

Студентка 5 курса факультета "Лечебное дело" Сабира Тамбиева тоже оказалась в числе добровольцев.

"Так как я являюсь медицинской сестрой, то утром я прихожу и беру кровь у тех, кому нужно, потом до обеда мы всем ставим капельницы. Дальше по назначению врача: кому-то нужно дать таблетки, кому-то померить температуру, давление и так далее. Что касается условий работы, то все сделано на высшем уровне. Средств индивидуальной защиты всем хватает, есть прекрасная отдельная зона отдыха, где можно отдохнуть, покушать. У нас бесплатный завтрак, обед и ужин, предоставляются напитки", – делится она.

Ранее в Депздраве сообщили, что студенты медвузов получат надбавку за шестичасовую практику в коронавирусных стационарах в Москве. Студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч.

Доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тысяч рублей. Суммарно студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тысяч рублей. Во всех стационарах им обеспечено бесплатное питание и современные средства индивидуальной защиты.