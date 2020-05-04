Студенты медвузов получат надбавки за работу в коронавирусных стационарах

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Студенты медицинских вузов получат надбавку за шестичасовую практику в коронавирусных стационарах в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве рассказали, что студентам-практикантам положены ежемесячные выплаты в размере 70 тысяч рублей, студентам на должности младшей медсестры – 115 тысяч рублей, на должности медсестры – 175 тысяч. Приказ был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы Алексеем Хрипуном.

Отмечается, что студенты самостоятельно выбирают, как будут в дальнейшем работать: пройдут практику в медучреждении или устроятся на работу на должность младшего или среднего медперсонала. Распределение происходит департаментом в зависимости от нагрузки в больницах.

Доплаты президента России и мэра Москвы за работу с пациентами с подозрением на COVID-19 составят в общей сумме 100 тысяч рублей. Суммарно студенты в коронавирусных стационарах смогут заработать до 175 тысяч рублей. Также учащимся медвузов предоставляются бесплатное питание и необходимые средства защиты.

Впервые о необходимости привлечь студентов и преподавателей медицинских вузов Владимир Путин высказался в конце марта. Тогда президент провел совещание с полпредами в федеральных округах и призвал проработать соответствующие меры.

Поручение главы государства подразумевает, что министерство здравоохранения должно мобилизовать всех доступных специалистов – преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.

Отмечалось, что студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары. Старшекурсники имеют право помогать врачам в больницах.

