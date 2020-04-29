Московские коронавирусные больницы принимают на работу студентов медицинских вузов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные коронавирусные больницы принимают на работу и практику студентов медицинских вузов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Студенты-практиканты будут получать за свою работу заработную плату, которая составит более 100 тысяч рублей. Также учащимся медвузов предоставят бесплатное питание и необходимые средства защиты.
Ранее Сергей Собянин поручил направить студентов 4 и 5 курсов медицинских учреждений на практику в больницы, где лечат больных коронавирусом.
Он подчеркнул, что данная практика поможет студентам увидеть, что такое настоящая медицина. Необходимость данной меры он объяснил нехваткой свободных кадров.
Все студенты перед работой в медучреждениях проходят обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России.
Впервые о необходимости привлечь студентов и преподавателей медицинских вузов Владимир Путин высказался в конце марта. Тогда президент провел совещание с полпредами в федеральных округах и призвал проработать соответствующие меры.
Поручение главы государства подразумевает, что министерство здравоохранения должно мобилизовать всех доступных специалистов – преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов.
Отмечалось, что студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала, до третьего курса – как санитары. Старшекурсники имеют право помогать врачам в больницах.
За последние сутки в России подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в РФ зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции.
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