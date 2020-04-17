Собянин открыл построенную за месяц инфекционную больницу в ТиНАО

Собянин: открыта Инфекционная больница в поселении Вороновском

Сергей Собянин открыл инфекционный центр в поселении Вороновском в ТиНАО.

"Все основные строительные работы в течение месяца завершены. Создан огромный объект – 80 тысяч квадратных метров – полноценная инфекционная больница на 800 коечных мест, оснащенная всем необходимым: реанимацией, обеспечением лечебным кислородом, инфекционными боксами, мельцеровскими боксами, операционными, общежитиями для персонала – всем, что необходимо для работы", – рассказал мэр Москвы.

Он отметил, что первый прием пациентов намечен на 20 апреля. На 17 апреля запланирована передача комплекса медработникам, которые начнут работу в тестовом режиме.

Собянин подчеркнул, что во время возведения здания к нему проложили порядка 100 магистральных и внутренних коммуникаций. Он обратил внимание на то, что были сооружены мощные очистные сооружения, которые не позволят проникнуть коронавирусу во внешнюю среду.

Кроме того, мэр поблагодарил строителей за выполненную работу. Он отметил, что в возведении инфекционного центра поучаствовало свыше 300 строительных подразделений и организаций.

"Можно сказать, что строители совершили подвиг. Теперь слово за медиками. Хочу поблагодарить строительные организации, инженеров, прорабов, рабочих, которые своим героическим трудом создали за такие короткие сроки объект для борьбы с коронавирусом, чтобы обеспечить здоровье и жизнь москвичей и граждан России", – сказал Собянин.

Также на совещании с президентом России Владимиром Путиным Собянин отметил, что в настоящий момент в Москве развивается не самый худший сценарий развития событий.

Кроме того, он подчеркнул, что столичная медицинская система работает в плановом режиме и имеет запас прочности.

"С учетом тех мероприятий, которые мы проводим по ограничению движения, по самоизоляции, мы все-таки видим, что идем не по самому плохому сценарию, а это значит, что наша медицинская система начинает работать в плановом, нормальном режиме, с запасом прочности", – сообщил Собянин.

Также он отметил, что в Москве с 20 апреля введут в эксплуатацию только 4 тысячи больничных коек. Ранее планировалось подготовить 9 тысяч мест в медицинских учреждениях.

Также стало известно, что министерство обороны РФ по поручению президента России Владимира Путина выделит 20 бригад специалистов в области реанимации для борьбы с коронавирусом в столице.

"Самое главное – это не только разворот коек, мощностей, но и кадры. В первую очередь для такой работы требуются бригады реанимации. Я к вам обращался с просьбой дать поручение министерству обороны выделить для Москвы 20 бригад специалистов в области реанимации. Мы с министром обороны обработали ваше поручение, и, как он доложил, они приступили к работе", – сообщил Собянин в рамках совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ.

По его словам, это не означает, что работники лишаются возможности передислокации.

"Наоборот, они сегодня пройдут специальную подготовку в боевом режиме и дальше по вашей команде будут направлены в любой другой регион страны", – добавил мэр.

10 марта Собянин впервые рассказал о планах по строительству новой больницы. Он сообщил, что она станет дополнением стационара в Коммунарке. 19 марта специалисты приступили к работам по возведению инфекционного центра в поселении Вороновском.

Видео: Агентство "Москва"

Больница состоит из 50 одноэтажных строений, а также из 14 секций общежитий в два-три этажа. В них разместили приемное отделение, лечебный блок на 455 мест и реанимационный блок на 345 мест. Также центр содержит в себе операционный, патологоанатомический и диагностический блоки. Кроме того, в больнице разместили лабораторный блок с мощностью более 10 тысяч тестов в сутки.

Построенные общежития предназначены для размещения медицинского персонала. Кроме того, были построены вспомогательные и технические здания и сооружения инженерно-коммунальной инфраструктуры. Стоки обеспечены двухэтапной системой очистки, чтобы не произошло заражение внешней водной среды.

Также в рамках центра создали вертолетную площадку на три вертолета. Вокруг центра создали периметр безопасности. На КПП будет осуществляться специальная санитарная обработка. Герметичная вентиляция позволит избежать заражения воздушного пространства.

В инфекционную больницу доставили около 100 тысяч единиц оборудования, включая медицинскую технику, защитные костюмы и 65 аппаратов ИВЛ. Пациентов будут размещать в двухместных боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. Доставка больных в центр будет осуществляться через шлюз с улицы, а проход медперсонала – через шлюз изнутри.

Больница войдет в состав ГКБ имени Демихова. В ней будет трудиться около тысячи медиков и других специалистов. Ранее неоднократно подчеркивалось, что больница будет работать и после окончания пандемии в течение следующих десятилетий.