Инфекционный центр в ТиНАО прослужит не менее полувека – Бочкарев

17:46
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Инфекционный центр в ТиНАО прослужит не менее 50 лет, заявил в эфире РБК заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что в целях оптимизации строительства корпусов медцентра были применены различные материалы.
"Для возведения зданий в максимально сжатые сроки использовались металлоконструкции. При этом на качестве зданий это никак не сказалось", – отметил Бочкарев.
Также он добавил, что в инфекционном центре будут размещать пациентов не только в период пандемии коронавирусной инфекции, но и в будущем.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики заявлял, что строительство инфекционного центра в ТиНАО почти завершено.
Стройка инфекционного центра в ТиНАО
Впервые о строительстве больницы в ТиНАО мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 10 марта. Градоначальник сообщал, что она возводится в поселении Вороновском рядом с деревней Голохвастово. К работам по возведению инфекционного центра приступили 19 марта.
Известно, что медучреждение будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов. Рядом с комплексом также будет возведено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.
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