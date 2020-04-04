Более 700 аппаратов ИВЛ установят в инфекционном центре в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В строящейся инфекционной больнице в ТиНАО будет установлено более 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Все боксы будут оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в том числе системами постоянного контроля параметров пациентов и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего их установят более 770 штук", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что также закупаются аппараты МРТ, КТ, рентгенодиагностики и рентгеноскопии и 26 мобильных рентгеновских аппаратов.

Кроме того, медцентр планируют оснастить аппаратами ЭКМО, аппаратами для инфузионной терапии, индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов, лабораторных анализаторов и других.

В субботу, 4 апреля, Сергей Собянин сообщил, что основные строительные работы инфекционного центра в ТиНАО завершены. По его словам, в настоящее время специалисты приступают к отделке медкорпусов учреждения.

Градоначальник подчеркнул, что на данный момент уже возможно начинать отделочные работы и устанавливать медицинское оборудование.

Впервые о строительстве больницы в ТиНАО градоначальник рассказал 10 марта. Она возводится в поселении Вороновском рядом с деревней Голохвастово.

Медучреждение будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов. К работам по их возведению приступили 19 марта. Рядом с комплексом также будет возведено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.