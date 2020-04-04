Более 700 аппаратов ИВЛ установят в инфекционном центре в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В строящейся инфекционной больнице в ТиНАО будет установлено более 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
"Все боксы будут оснащены современным оборудованием и устройствами жизнеобеспечения, в том числе системами постоянного контроля параметров пациентов и аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Всего их установят более 770 штук", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Отмечается, что также закупаются аппараты МРТ, КТ, рентгенодиагностики и рентгеноскопии и 26 мобильных рентгеновских аппаратов.
Кроме того, медцентр планируют оснастить аппаратами ЭКМО, аппаратами для инфузионной терапии, индивидуальных и центральных станций мониторинга состояния пациентов, лабораторных анализаторов и других.
В субботу, 4 апреля, Сергей Собянин сообщил, что основные строительные работы инфекционного центра в ТиНАО завершены. По его словам, в настоящее время специалисты приступают к отделке медкорпусов учреждения.
Градоначальник подчеркнул, что на данный момент уже возможно начинать отделочные работы и устанавливать медицинское оборудование.
Впервые о строительстве больницы в ТиНАО градоначальник рассказал 10 марта. Она возводится в поселении Вороновском рядом с деревней Голохвастово.
Медучреждение будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов. К работам по их возведению приступили 19 марта. Рядом с комплексом также будет возведено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: