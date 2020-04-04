Завершены основные работы по строительству инфекционного центра в ТиНАО – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Основные строительные работы инфекционного центра в ТиНАО завершены, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время специалисты приступают к отделке медкорпусов учреждения.

"Основные строительные, монтажные работы большинства корпусов закончены, осталось закончить монтажные работы на общежитии", – заявил мэр.

По его словам, на данный момент уже возможно начинать отделочные работы и устанавливать медицинское оборудование.

Также Собянин добавил, что на территории инфекционного центра продолжают прокладку коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений. В настоящее время на стройке трудится более 10 тысяч человек.

Наиболее приоритетными задачами мэр счел комплектование центра медицинскими кадрами и оборудованием, спрос на которое в мире достаточно высок в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Работы по строительству инженерных сетей для новой больницы в ТиНАО практически завершены

Известно, что общая площадь зданий инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров.

Впервые о строительстве больницы в ТиНАО градоначальник рассказал 10 марта. Она возводится в поселении Вороновском рядом с деревней Голохвастово.

Медучреждение будет состоять из 12 корпусов и сможет единовременно принимать до 500 пациентов. К работам по их возведению приступили 19 марта. Рядом с комплексом также будет возведено общежитие для врачей на 2 тысячи мест.