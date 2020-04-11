Строительство инфекционного центра в ТиНАО завершено на 98% – Бочкарев

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство инфекционного центра в ТиНАО почти завершено. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Объект готов на 98 процентов, счет идет на дни, ситуация меняется постоянно", – заявил Бочкарев.

По словам заммэра, с 12 апреля в помещениях центра начнут устанавливать томографы, аппараты ИВЛ и иное медицинское оборудование. Со следующей недели возможна передача части зданий для обучения медиков.

Андрей Бочкарев также объявил, что вместительность нового инфекционного центра в ТиНАО была увеличена почти вдвое.

"Плановыми решениями здесь должно было размещаться суммарно 500 больничных мес. Мы провели перераспределение ресурсов и оптимизацию решений в корпусах, и здесь будет 800 коечных мест. Все они будут готовы к переводу в режим интенсивной терапии", – отметил заммэра.

Уточняется, что еще 100 мест образуется за счет резервных помещений.

Медицинский центр возводится на территории около 40 гектаров. Здесь появятся 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в два-три этажа. Больницу оснастят реанимационным блоком мощностью до 236 коек, лечебным блоком на 277 коек с возможностью расширения. Кроме того, там будут операционный и диагностический блоки. В лабораторном смогут проводить до 10 тысяч тестов в сутки.

Персонал инфекционного центра сможет проживать здесь же, в общежитиях. Жилье оборудуют всем необходимым.

Заболевших будут размещать в двухместных боксах с санитарной комнатой и двумя шлюзами. При необходимости в палатах можно будет сделать третье место. Реанимационные палаты, в свою очередь, будут рассчитаны на 6 коек.

В новый медицинский центр планируют привезти около 100 тысяч единиц оборудования. В частности, речь идет о примерно 770 аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее в субботу, 11 апреля, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объявила, что столичные власти выделят до 10 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. По словам представителя мэрии, данный процесс займет порядка двух недель.

По данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.

