Лавров заявил, что РФ и Израиль контактируют друг с другом по ситуации вокруг Газы

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Минобороны, МИД и советы безопасности России и Израиля находятся в контакте друг с другом по ситуации вокруг сектора Газа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Пытаемся донести мысль о тупиковости попытки решить все силой без каких-либо альтернатив", – цитирует его РИА Новости.

Также он уточнил, что попытки уничтожить палестинское движение ХАМАС в Газе не увенчаются успехом. В этом деле, по его словам, необходимы переговоры, так как ХАМАС является частью палестинского народа.

Лавров добавил, что Ливан сейчас подвергается испытанию из-за кризиса в секторе Газа и на палестинских территориях, а Хезболлах, солидаризируясь с палестинским народом, наносит беспокоящие удары по Израилю, но все это выверено и характеризуется небольшими масштабами.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".

В середине августа 2024-го СМИ сообщали, что новый глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар хочет добиться прекращения огня в секторе Газа. Утверждалось, что соответствующие намерения он изложил в послании, переданном Израилю посредниками из Катара и Египта.