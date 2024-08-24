ООН: Израиль отказал в доступе 125 гуманитарным миссиям в Газе в августе

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Израиль с начала августа отказал в предоставлении доступа 125 гуманитарным миссиям на территории сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ООН по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.

По данным ведомства, на севере Газы планировалось провести 147 гуманитарных миссий. При этом Израиль отказал в допуске 46 из них. Вместе с тем на юг анклава должны были отправиться 278 миссий, однако израильские власти помешали 79 из них.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что стороны как никогда близки к соглашению о прекращении огня на территории сектора Газа и обмене заложников. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательная договоренность к настоящему моменту так и не достигнута.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке произошел после убийства главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, о смерти которого стало известно 31 июля.

