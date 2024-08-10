ТАСС: Алжир запросил заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля по школе в Газе

10 августа, 19:08Политика
Фото: ТАСС/EPA/MAHMOUD ZAKI
Алжир запросил у Совета Безопасности (СБ) ООН проведение заседание после удара Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа, передает ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Совбезе.
"Могу подтвердить запрос Алжира на проведение заседания", – сказал собеседник агентства, при этом не уточнив дату и формат мероприятия.
Об ударе израильской армии по школе в Газе стало известно утром 10 августа. По данным СМИ, страна обстреляла здание, где размещались беженцы, тремя ракетами. В результате погибли около 100 человек.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал военным преступлением и проявлением геноцида удар, который был нанесен по образовательному учреждению.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
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