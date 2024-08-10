AFP: около 100 человек погибли в результате удара трех ракет Израиля по школе в Газе

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В результате атаки Израиля по школе в Газе погибли около 100 человек, рассказал представитель гражданской обороны анклава AFP.

"Число погибших в настоящее время составляет от 90 до 100, несколько десятков ранены. Три израильские ракеты ударили по школе, где размещались беженцы", – сообщил собеседник агентства.

Ранее десять палестинцев погибли на северо-западе Газы в результате обстрела Армии Израиля (ЦАХАЛ). Удар тогда тоже пришелся по школе, внутри которой скрывались мирные жители.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

