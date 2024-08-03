ТВ: десять палестинцев погибли в школе-убежище в Газе при обстреле ЦАХАЛ

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Десять палестинцев погибли на северо-западе города Газы в результате обстрела Армии Израиля (ЦАХАЛ). Удар пришелся на школу, внутри которой скрывались мирные жители, сообщает арабский телеканал Аль-Маядин со ссылкой на спасателей гражданской обороны сектора.

Информация об ударе по школе появилась в телеграм-канале израильской армии 3 августа. По данным ЦАХАЛ, в этом здании располагался центр управления и производства вооружений палестинского радикального движения ХАМАС.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией погиб его телохранитель. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Также значительное влияние на ситуацию оказал удар Армии обороны Израиля по ливанской столице Бейруту. В результате обстрела города был убит второй по значимости лидер ливанской шиитской организации "Хезболлах" Фуад Шокр.