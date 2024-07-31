31 июля, 11:03Политика
ХАМАС возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США
Фото: ТАСС/Zuma
Ответственность за убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании лежит на Израиле и США, сообщил представитель движения в Ливане Махмуд Тах.
По его словам, преступление было согласовано с Вашингтоном.
"Убийство главы политбюро Исмаила Хании в Тегеране является трусливым актом, который был реализован после получения зеленого света от США", – цитирует его РИА Новости.
Посольство России в Тегеране, в свою очередь, назвало убийство Хании абсолютно неприемлемым политическим преступлением. По мнению дипмиссии, произошедшее приведет к эскалации на Ближнем Востоке и скажется на переговорах по Газе. Такого же мнения придерживаются в МИД РФ.
Движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).
В момент гибели Хания находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит также его телохранитель.
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