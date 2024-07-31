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31 июля, 07:59

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Al Hadath: глава политбюро ХАМАС был убит в результате прямого попадания ракеты

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате прямого попадания ракеты

Фото: ТАСС/AP Photo/Vahid Salemi

Глава политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в результате прямого попадания ракеты. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Согласно данным телеканала, в момент ракетного удара Хания находился в спальне, где он останавливался на ночь в Тегеране. Журналисты отметили, что он был убит в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит также его телохранитель. Смерть главы политического бюро ХАМАС также подтвердили в самом движении.

Ранее Хания сообщал, что его трое сыновей и несколько внуков погибли в Газе из-за израильского удара. По его словам, из-за действий Израиля он потерял "не менее 60 членов семьи".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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