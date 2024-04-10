Лидер ХАМАС подтвердил гибель своих сыновей и внуков в секторе Газа

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Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания подтвердил, что его трое сыновей и несколько внуков погибли в Газе из-за израильского удара. Его слова передает телеканал Al Jazeera.

Он отметил, что из-за действий Израиля он потерял "не менее 60 членов семьи". Его сыновья "остались с палестинским народом" до последнего и не покинули Газу, добавил Хания. Сам лидер ХАМАС сейчас проживает в Дохе – столице Катара.

По информации телеканала Sky News Arabia, Хания, говоря о смерти своих сыновей, сказал, что это не повлияет на требования ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

"Оккупанты считают, что, нацелившись на сыновей лидеров, они сломят решимость нашего народа… Мы говорим оккупантам, что эта кровь только сделает нас более стойкими в наших принципах и преданности своей земле", – цитирует издание лидера движения.

Ранее СМИ писали, что прогресс по перемирию в Газе достигнут на переговорах в Каире, между сторонами конфликта есть консенсус по основным направлениям. Переговоры проводились между ХАМАС, Израилем, Египтом, Катаром и США.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре прошлого года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. В свою очередь, израильская Армия обороны начала операцию "Железные мечи".