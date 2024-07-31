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31 июля, 09:29

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Замглавы МИД РФ: гибель главы политбюро ХАМАС является политическим убийством

В МИД РФ назвали гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством

Фото: ТАСС/Zuma/Mahmoud Issa

В Москве назвали гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, это грозит дальнейшей эскалацией в регионе.

"Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство", – цитирует его РИА Новости.

Богданов уверен, что случившееся очень негативно отразится на переговорах в Дохе.

Движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании. Как пишет Al Mayadeen, ракета была запущена из иностранного государства. По информации агентства Fars, удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели Хания находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит также его телохранитель.

До этого Хания сообщал, что его трое сыновей и несколько внуков погибли в Газе из-за израильского удара. По его словам, из-за действий Израиля он потерял "не менее 60 членов семьи".

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