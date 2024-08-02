Times of Israel: Нетаньяху отправит делегацию в Каир для переговоров по Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил переговорщиков отправиться в Каир для диалога по сектору Газа. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на канцелярию.

По данным издания, во время переговоров планируется обсудить продвижение соглашения о прекращении огня и освобождение заложников.

Ранее Нетаньяху говорил, что Израиль не менял условий и требований, а также не добавлял никаких новых пунктов в соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и приостановке там огня. Заключению соглашения препятствуют главы ХАМАС, так как они потребовали внести 29 изменений и не приняли исходный план, отмечал он.

В свою очередь, об отсутствии перспектив завершения конфликта между Израилем и Палестиной заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится пока полностью не уничтожит ХАМАС.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

