Нетаньяху заявил, что Израиль не менял позицию по Газе

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Израиль не менял условий и требований, а также не добавлял никаких новых пунктов в соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и приостановке там огня, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, заключению соглашения препятствуют главы ХАМАС, так как они потребовали внести 29 изменений и не приняли исходный план.

Ранее об отсутствии перспектив завершения конфликта между Израилем и Палестиной заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится пока полностью не уничтожит ХАМАС.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

В начале июля 2024-го Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению.

