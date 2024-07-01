Нетаньяху заявил о скором завершении фазы интенсивных военных действий в Газе

Фото: AP Photo/Jehad Alshrafi

Фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе встречи с учащимися Колледжа нацбезопасности Армии обороны Израиля.

"Вчера (30 июня. – Прим. ред.) я вернулся из поездки (в расположение армейской. – Прим. ред.) дивизии "Газа", я увидел там очень большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по ее остаткам", – передает слова Нетаньяху ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

Ранее Совбез ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в Газе. За документ проголосовали 14 стран. Россия от голосования воздержалась.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля были выпущены ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".