Нетаньяху в конгрессе США выступил за создание аналога НАТО на Ближнем Востоке

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США и призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

"После Второй мировой войны США создали альянс безопасности в Европе в противовес растущей советской угрозе, а сейчас Америка и Израиль могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке в противовес растущей иранской угрозе", – заявил он.

Нетаньяху призвал пригласить в этот альянс все страны, находящиеся в мирных отношениях с Израилем. Он предложил назвать возможное объединение "Авраамовым альянсом" как продолжение "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и ОАЭ, которые были заключены в сентябре 2020 года в Вашингтоне.

Он также призвал США быстрее поставлять оружие Израилю и заявил, что ускорение американской военной помощи может значительно приблизить завершение боевых действий в Газе.

"Мы завершим эту работу быстрее, если вы ускорите передачу нам необходимых для ее выполнения инструментов", – добавил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля отметил, что такую же аналогию с работой и инструментами приводил во время второй мировой войны Уинстон Черчилль, запрашивая у США военную помощь.

Портал Axios подсчитал, что примерно половина демократов из числа членов конгресса и сената США решили бойкотировать выступление Нетаньяху в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. По данным портала, его речь решили слушать лишь около половины американских законодателей-демократов.

Ранее Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Скоро закончится ликвидации террористической армии ХАМАС, продолжатся удары по ее остаткам, заверил премьер.

До этого Совбез ООН принял проект резолюции Соединенных Штатов с поэтапным планом прекращения огня в Газе. За документ проголосовали 14 стран. Россия от голосования воздержалась.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".