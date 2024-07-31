Al Jazeera: корреспондент и оператор телеканала погибли в секторе Газа

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Корреспондент и оператор вещающего из Катара телеканала Al Jazeera погибли в секторе Газа. Об этом сообщил сам телеканал.

"Корреспондент и оператор телеканала Исмаил аль-Гуль и Рами ар-Рифи погибли в городе Газа в результате направленного против них взрыва", – указало СМИ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пока не видно перспектив завершения палестино-израильского конфликта. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно в ответ на призывы прекратить огонь отвечал, что не остановится, пока не уничтожит полностью ХАМАС. Это нереальная задача, подчеркнул Лавров.

Кроме того, двое россиян по-прежнему остаются в заложниках у ХАМАС в Газе. Посол Израиля в РФ Симона Гальперин уточнила, что израильская сторона делает все для возвращения захваченных в заложники людей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года. В тот день сектор Газа с применением большого числа ракет обстрелял территорию Израиля. В качестве ответных действий силы ЦАХАЛ приступили к операции "Железные мечи".

