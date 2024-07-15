Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 07:45

Происшествия

Новости мира: более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ракетных ударов ЦАХАЛ

Новости мира: более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ракетных ударов ЦАХАЛ

Эвакуация людей под Новороссийском продолжается

Новости регионов: мощный ураган прошел в Якутске

Площадь пожара в районе хутора Дюрсо увеличилась до 62 гектаров

Трамп заявил, что не будет менять свой график после покушения

Охранник одной из баз отдыха под Новороссийском пострадал во время пожара

Жителей хутора Дюрсо могут эвакуировать из-за приближающегося пожара

Лесной массив загорелся в курортной зоне между Анапой и Абрау-Дюрсо

Новости регионов: хутор Дюрсо могут эвакуировать из-за пожара под Новороссийском

Байден заявил, что Трамп восстанавливается после покушения

Число погибших в результате ракетных ударов по Хан-Юнису в секторе Газа превысило 100 человек. Еще 300 местных жителей, по данным палестинский властей, были ранены. Кроме того, израильская армия заявляет о ликвидации одного из командиров ХАМАС. О гражданских потерях ЦАХАЛ ничего не известно.

Тем временем мощнейший взрыв прогремел в ночь на 15 июля в столице Сомали, Могадишо. ЧП произошло возле ресторана, где в тот момент собрались десятки человек, которые смотрели трансляцию финала чемпионата Европы по футболу. Данные местных СМИ разнятся: одни сообщают, что на месте работал террорист-смертник, другие – что произошел подрыв заминированного автомобиля. Известно, что погибли пять человек, еще 20 пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитиказа рубежомвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика