Новости мира: более 100 человек погибли в секторе Газа в результате ракетных ударов ЦАХАЛ

Число погибших в результате ракетных ударов по Хан-Юнису в секторе Газа превысило 100 человек. Еще 300 местных жителей, по данным палестинский властей, были ранены. Кроме того, израильская армия заявляет о ликвидации одного из командиров ХАМАС. О гражданских потерях ЦАХАЛ ничего не известно.

Тем временем мощнейший взрыв прогремел в ночь на 15 июля в столице Сомали, Могадишо. ЧП произошло возле ресторана, где в тот момент собрались десятки человек, которые смотрели трансляцию финала чемпионата Европы по футболу. Данные местных СМИ разнятся: одни сообщают, что на месте работал террорист-смертник, другие – что произошел подрыв заминированного автомобиля. Известно, что погибли пять человек, еще 20 пострадали.

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