"Мама, я очень сильно устала": что известно о смерти артистки Большого московского цирка

Артистка Большого московского цирка Влада Морозова умерла после очередного выступления 9 марта. Врачи несколько часов боролись за ее жизнь, но реанимационные мероприятия не дали результат. Что могло стать причиной случившегося, расскажет Москва 24.

"Потеряла сознание за кулисами"

Эквилибристка Большого московского цирка Влада Морозова скончалась в реанимации Городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова, куда ее доставили после выступления в шоу "Легенда". По словам генерального директора культурного учреждения Эдгарда Запашного, 9 марта у 22-летней артистки было два выступления в 13:00 и 17:00, где она принимала участие в иллюзионном трюке. Перед выходом на сцену она, как и другие задействованные в шоу, прошла осмотр у врача. Влада была в прекрасном состоянии и ничего не предвещало беды, подчеркнул Запашный.

"Мы отработали первый спектакль, дальше был часовой перерыв. Второй спектакль в 17:00 начинается иллюзионным трюком, в котором принимают участие несколько человек. В самом аппарате находились три девочки – Влада, девочка, которая работает в подкидных досках, и дочка моего брата Эльза. Влада была очень веселая, рассказывала смешные истории, пока они ждали своего появления на манеже", – сообщил гендиректор Большого московского цирка.





Эдгард Запашный генеральный директор учреждения Дальше происходит "чудо": иллюзионист машет платком, девочки появляются друг за другом, делают комплимент, и все втроем уходят. И вот в этот самый момент Влада самостоятельно зашла за кулисы, упала и потеряла сознание.

Униформист донес Морозову до медкабинета, где ей занялся дежурный врач. Затем в течение 5–7 минут в цирк приехала первая бригада скорой помощи, а после – еще две.

"В 20:00 закончился спектакль, все это время три бригады скорой помощи работали с Владой. Делали прямой массаж сердца, подключали к различным аппаратам, боролись за ее жизнь", – рассказал Запашный.

Впоследствии Морозову отвезли на реанимобиле в Первую Градскую больницу, о ее смерти представителям цирка сообщили около 22:00. По словам Запашного, у девушки остановилось сердце, в причинах будут разбираться врачи. В своем видеообращении он упомянул сообщения в ряде телеграм-каналов, что артистка якобы принимала лекарства от лишнего веса и страдала анорексией, но никак их не прокомментировал.

Также Запашный в своих соцсетях опроверг информацию о возбуждении уголовного дела. По его словам, это ложь, чтобы дискредитировать деятельность цирка. Выступление 10 марта артисты посвятили Владе Морозовой и объявили минуту молчания.

"Она была трудоголиком"

Мать артистки Наталья Кузьминичева убеждена, что у ее дочери не было анорексии, сообщает сайт "Аргументы и факты".





Наталья Кузьминичева мать Влады Морозовой Владуша с трех лет занималась спортом, у нее никогда не было проблем со здоровьем. Да, у нее были кубики на животе, она была худенькая. Но это у нас семейное, я тоже небольшая и худенькая. В Сети пишут, что якобы у нее была очень сильная анорексия, что она ела таблетки пачками. Я читаю то, что пишут в интернете, и боюсь теперь телефон в руки взять, не могу больше на это смотреть. Она не была такой.

При этом мать эквилибристки подтвердила, что ее дочь принимала препараты для контроля веса, так как в детстве во время занятий в секции Морозову назвали "полненькой". Однако женщина уверена: ее дочь была в состоянии следить за дозировкой препарата. По ее словам, Морозова хорошо питалась, была жизнерадостной и строила планы на будущее.

"Я говорю это не как мать, я была ей не только матерью, но и подругой. Она мечтала о работе, хотела участвовать во многих проектах, поехать на гастроли в Луганск. В январе она проходила медкомиссию, и если бы там нашли какие-то проблемы со здоровьем, то ее бы не пустили. Да и за пять минут до выступления веселилась, шутила со своим женихом Витей. Ее смерть была внезапной", – рассказала Кузьминичева.

По мнению женщины, причиной случившегося могло стать сильное переутомление.





Наталья Кузьминичева мать Влады Морозовой Она была трудоголиком, это ее и сгубило. За несколько дней до выступления я с ней разговаривала, и она сказала: "Мама, я очень сильно устала". У нее была большая нагрузка, она отдавала работе очень много сил. И сердце ее не выдержало.

Женщина также заявила, что намерена проверить, насколько верны были действия врачей. В частности, почему ее дочь не сразу отвезли в больницу. По мнению Кузьминичевой, если бы девушку госпитализировали раньше, оставался шанс ее спасти.