Запашный сообщил о смерти 22-летней артистки цирка за кулисами

Фото: телеграм-канал "ZАПАШНЫЙ"

Артистка Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Влада Морозова скончалась в реанимации, куда ее привезли после того, как она потеряла сознание за кулисами. Об этом рассказал гендиректор цирка Эдгард Запашный в своем телеграм-канале.

По его словам, 22-летняя Морозова скончалась вечером 9 марта после представления. Он уточнил, что артистка потеряла сознание за кулисами, поэтому врачи пытались оказать ей помощь. Ее привезли в Городскую клиническую больницу №1 имени Н.И. Пирогова, однако через пару часов она умерла.

При этом, как утверждает Запашный, девушка перед спектаклем прошла медосвидетельствование. Также гендиректор цирка опроверг появившуюся в Сети информацию, что Морозова якобы умерла еще до начала представления.

По его словам, по факту этого инцидента уголовное дело не возбуждалось, однако в обстоятельствах смерти артистки будут разбираться.

