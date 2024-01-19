Солиста Большого симфонического оркестра Шиленкова нашли мертвым в Москве

Фото: телеграм-канал "ClassicalMusicNews.Ru"

Тело солиста Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского Михаила Шиленкова обнаружили в номере отеля в центре Москвы. Об пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отель "Лемар" расположен в Расторгуевском переулке. В медицинских службах уточнили, что смерть не носит криминального характера. На теле не нашли следов насилия, добавили там.

По данным СМИ, смерть могла наступить из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Представитель медицинских служб добавил, что причину гибели артиста установят после экспертизы.

Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 1995-м он стал солистом оркестра "Молодая Россия". Уже 1999 году начал выступать в Московском государственном академическом симфоническом оркестре. Он участвовал в выступлениях оркестра не только в РФ, но и в других странах.