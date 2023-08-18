12:50Культура
В Цирке Никулина простились с народным артистом Андреем Николаевым
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Николаевым, который был известен как клоун Андрюша, завершилась в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.
Проститься с артистом цирка пришли его ученики, среди которых певец Александр Буйнов, певица Наталья Гулькина, выпускники ГИТИСа, цирковые артисты, народные артисты России, а также друзья, коллеги и родственники.
Венки прислали певица Алла Пугачева, Союз цирковых деятелей России и другие.
После церемонии тело повезли на кремацию, после чего артиста похоронят на Введенском кладбище. Дату процедуры захоронения урны объявят дополнительно – это произойдет не сегодня.
Артист цирка скончался 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет.
Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960-х артист придумал и создал образ клоуна, который часто оказывался в непростых ситуациях. Также Николаев работал с артистами Юрием Никулиным, Олегом Поповым и являлся наставником для Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других артистов эстрады.
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