В Цирке Никулина простились с народным артистом Андреем Николаевым

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Николаевым, который был известен как клоун Андрюша, завершилась в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

Проститься с артистом цирка пришли его ученики, среди которых певец Александр Буйнов, певица Наталья Гулькина, выпускники ГИТИСа, цирковые артисты, народные артисты России, а также друзья, коллеги и родственники.

Венки прислали певица Алла Пугачева, Союз цирковых деятелей России и другие.

После церемонии тело повезли на кремацию, после чего артиста похоронят на Введенском кладбище. Дату процедуры захоронения урны объявят дополнительно – это произойдет не сегодня.

Артист цирка скончался 14 августа в Боткинской больнице, ему было 85 лет.

Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1960-х артист придумал и создал образ клоуна, который часто оказывался в непростых ситуациях. Также Николаев работал с артистами Юрием Никулиным, Олегом Поповым и являлся наставником для Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и других артистов эстрады.

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