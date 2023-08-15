Умер артист цирка Андрей Николаев

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Умер народный артист РСФСР, режиссер-постановщик номеров комического цирка и эстрады, артист цирка Андрей Николаев, более известный как клоун Андрюша, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской государственной цирковой компании.

Артист скончался 14 августа в Боткинской больнице. Ему было 85 лет. Дату и время похорон пока не объявили.

Ранее СМИ писали, что Николаеву требуется операция, чтобы избавиться от желтухи, однако артист отказался от хирургического вмешательства.

Андрей Николаев – единственный в СССР обладатель главного циркового приза "Золотая маска Грока". Получил он его в 1969 году. Артист преподавал в ГИТИСе и был наставником многих известных артистов, включая Аллу Пугачеву и Александра Буйнова.