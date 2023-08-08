Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки СССР Юлии Борисовой

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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Юлии Борисовой. Его обращение появилось на официальном сайте мэра столицы.

"Ушла из жизни Юлия Константиновна Борисова – актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая множество незабываемых страниц в летопись отечественного искусства. Хранительница вахтанговских традиций, Юлия Константиновна подарила зрителям десятки незабываемых женских образов", – отмечается в сообщении.

Градоначальник сделал акцент на том, что кинокартины, в которых играла Борисова, являются настоящей гордостью отечественного кино. Собянин подчеркнул, что о талантливой артистке всегда будут помнить ее близкие, друзья, коллеги и почитатели ее творчества.

О смерти Юлии Борисовой стало известно 8 августа. Она умерла в 98 лет в больнице, где находилась около года, уточнил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Он также рассказал, что у актрисы была последняя воля – никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Борисова имела звания Героя социалистического труда и Народной артистки СССР. Также она была удостоена Государственной премии РСФСР имени Станиславского и Государственной премии РФ.



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