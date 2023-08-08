Народная артистка СССР Юлия Борисова ушла из жизни в 98 лет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова ушла из жизни в 98 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилла Крока.

"Юлия Константиновна Борисова умерла сегодня в больнице, где находилась около года в отдельной палате под присмотром врачей" – сказал он.

По словам Крока, у актрисы была последняя воля – никаких прощаний в театре не делать, только в семейном кругу. Артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юлия Борисова родилась в 1925 году в Москве. В 1947 году Борисова вошла в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова. Посвятив большую часть карьеры театру, артистка получила множество наград, в числе которых звания Героя социалистического труда и Народной артистки СССР. Также она была удостоена Государственной премии РСФСР имени Станиславского и Государственной премии РФ.