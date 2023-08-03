Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко состоится в МХТ имени Чехова в понедельник, 7 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора театра по связям с общественностью Вадима Верника.

"Прощание с Ириной Петровной пройдет в ее родном театре", – сказал он.

В свою очередь, директор Гильдии актеров кино РФ, заслуженный работник культуры Валерия Гущина рассказала о своих воспоминаниях об актрисе. Она назвала Мирошниченко необыкновенно красивой и талантливой артисткой.

"Редко какой народный артист столько сил и времени отдавал своим коллегам. Если нужно было пойти и помочь кому-то – только позвонишь – Ирина всегда отвечала. Только она могла открыть любую правительственную дверь для помощи актерам", – цитирует главу Гильдии актеров кино RT.

Гущина вспомнила, как однажды они вместе с Мирошниченко ехали в автомобиле, и сидевшая за рулем актриса опустила зеркало заднего вида и начала поправлять макияж.

"Я говорю: "Ира, я боюсь!" Она сказала: "Со мной бояться – это глупости". Это горе, горе, горе бесконечное. Если можно было бы сейчас что-то такое произнести, чтобы она позвонила и сказала: "Ну опять все напутали, Лера", – заключила она.

О госпитализации Мирошниченко стало известно 31 июля. Согласно информации, распространенной в Сети, она была доставлена в больницу после остановки сердца.

На следующий день, 1 августа, Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

Днем 3 августа Золотовицкий сообщил о смерти Ирины Мирошниченко. Верник уточнил, что она скончалась в 11:35 по московскому времени.

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа