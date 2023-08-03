Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла в возрасте 81 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

"К сожалению, Ирины Петровны не стало", – сказал он.

По словам заместителя директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадима Верника, Мирошниченко скончалась в четверг, 3 августа, в 11:35 по московскому времени.

"О дате, месте, времени захоронения и церемонии прощания сообщим дополнительно", – сказал Верник.

Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле, через два года она вместе с матерью переехала в Москву. Когда артистка пошла в школу, она начала заниматься в студии при Московском театре Ленинского комсомола, где познакомилась со своим будущим мужем, драматургом Михаилом Шатровым.

В 1961 году она поступила в школу-студию МХАТ, а на третьем курсе снялась в своей первой кинокартине. Ей стала "Я шагаю по Москве" режиссера Георгия Данелии. Известность Мирошниченко принесли роли разведчицы Галины Ортынской в фильме "Их знали только в лицо" и Марии Магдалины в картине "Андрей Рублев" Андрея Тарковского.

Актриса также сыграла в фильмах "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта", "Вам и не снилось" и многих других. Мирошниченко играла и в театре, она участвовала в таких постановках, как "Чайка", "Идеальный муж", "Валентин и Валентина", "Три сестры".

В 1988 году Мирошниченко была удостоена звания народной артистки РСФСР.

Актрису похоронят в понедельник, 7 августа, на Троекуровском кладбище.

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