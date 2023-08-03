Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого.

"Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдет в нашем родном театре и начнется, скорее всего, в 11 часов", – поделился он.

Мирошниченко была госпитализирована 31 июля. Согласно информации, распространенной в Сети, она была доставлена в больницу после остановки сердца.

На следующий день, 1 августа, Золотовицкий заявил, что артистка попала в реанимацию. Медики оценивали ее состояние как тяжелое.

Днем 3 августа Золотовицкий сообщил о смерти Мирошниченко. Заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник уточнил, что она скончалась в 11:35 по московскому времени. Актрисе был 81 год.

Позднее уточнялось, что прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова 7 августа. Соболезнования родным и близким Мирошниченко выразил Сергей Собянин.

Прощание с Ириной Мирошниченко пройдет в МХТ имени Чехова 7 августа