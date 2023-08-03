Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в связи со смертью народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко выразил соболезнования ее родным и близким. Соответствующее обращение мэр столицы разместил в своем телеграм-канале.

"Светлая память. Мои соболезнования родным и близким Ирины Петровны", – написал Собянин.

Вспоминая о Мирошниченко, Собянин навал ее блистательной актрисой, а также отметил ее незабываемые, яркие и глубокие образы в театре и кино. Он также сообщил, что талант, обаяние и интеллигентность женщины вызвали у зрителей только искреннюю любовь.

Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни 3 августа. О смерти артистки сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

В школу-студию МХАТ Мирошниченко поступила в 1961 году. Актриса известна своими ролями в фильмах "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Кремлевские куранты", "Пришел солдат с фронта" и других. Звание народной артистки РСФСР ей вручили в 1988 году.

Прощание с актрисой состоится в МХТ имени Чехова 7 августа.



Актриса Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни