Народный артист РФ Юрий Назаров попал в больницу с ушибом бедра

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Народный артист РФ, актер театра и кино Юрий Назаров заявил, что получил ушиб ноги и в настоящее время находится на обследовании в московской больнице. Об этом сообщает ТАСС.

"Я бежал вприпрыжку через лестницу, зацепился пяткой. Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить", – подчеркнул он.

По словам артиста, он упал и ударился, когда поднимался по лестнице в метрополитене. После случившегося актер направился домой, однако решил обратиться к врачам.

"Духом молодой, а телом – 86", – сказал он.

До этого стало известно, что народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в медучреждении, за ее состоянием следят специалисты. В Сети распространилась информация о том, что артистку доставили в больницу после остановки сердца.

Позже ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий подтвердил информацию о госпитализации артистки. Он также подчеркнул свое волнение за актрису. По словам Золотовицкого, ему неизвестно, как медики оценивают состояние артистки.

Ранее в Москве экстренно госпитализировали актрису Ольгу Шувалову. Сообщалось, что причиной для этого стало ее отравление таблетками. Однако позже агент Шуваловой Юлия Назметова опровергла эту информацию и объяснила, что актриса вызывала скорую помощь из-за проблем с давлением на фоне изменения погоды.

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